 İzzet Yıldızhan'dan Elon Musk'a çocuk mesajı!

İzzet Yıldızhan, eşi Ajda Yıldızhan'la Zorlu AVM'de görüntülendi.

Cardiff Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okuyan oğlu Veysel Efe Galler'i Galler'de ziyaret eden sanatçı, "Bir hafta kaldım. Şimdi ablası orada. Her ay biri ziyaretine gidecek. Dünyada inşaat üzerine en ünlü üniversitelerden biri... Alıp gezdiremiyordum oğlum bana, 'Derslerimden geri kalırım' diyordu" açıklamasını yaptı. 9 çocuk babası olan Yıldızhan, Elon Musk'ın 13 çocuğunun olmasına, "Kendisini tebrik ediyorum. Bu alanda beni geçti sözleri için, "Çocukları seviyorum. Türkiye'de şöhretlerin içinde bir tek benim dokuz çocuğum var. Yetişebilir miyim diye düşündüm ama onun 13 olmuş" dedi. Ajda Yıldızhan ise, "Bende beş çocuk var. Eşim bilir. Beşi doğuran altı ve yediyi de doğurur" karşılığını verdi. Yıldızhan ise, "11'i buluruz. Kendisi ilk defa böyle konuşuyor. Seda Sayan geçenlerde beni aradı. Bana, 'Yap be yürü' dedi. Bende, 'Hanım isterse olur' demiştim" açıklamasını yaptı. Ajda yıldızhan, "Çocuklar bizden daha çok kardeş istiyor. Bende, dört erkek ve bir kız var. Benim kız, 'Erkek olsun' diyip, tek kız olmak istiyor" şeklinde konuştu.



AİLECE YAŞIYORUZ

Sevgililer Günü için İzzet Yıldızhan, "Hayatında olan insanla birlikte yaşıyorsa her gün sevgili hayatı yaşıyor demektir. Tabii özel günlere anlam yüklemek lazım. Çok göz önünde ve göze batırmadık biz. Ailece yaşıyoruz. Ben yapmasa çocuklar devreye giriyor bana, 'Anneme ne aldın?' diyorlar" ifadelerini kullandı. Ajda Yıldızhan ise eşinin romantik olduğunu belirtti.



SAHNEYE ÇIKIYORUZ, GİYİNDİĞİMİZ YAKIŞSIN

Geçtiğimiz günlerde spor yaptığı videosunun konuşulmasına Yıldızhan, "Pandemi döneminde kendi otelimde spora gidiyordum hep. Vücut olarak fena değilim. Vücudum güzellik yarışmasına girecek kadar değil. Sahneye çıkıyoruz, giyindiğimiz yakışsın. Sahnede kilolu adam göze hitap etmiyor diye düşünüyorum. Sahnede diyorum insanların kilosu beni ilgilendirmiyor yoksa" açıklamasını yaptı.



ÇOK KIYAFET YAPMAKTA PAHALI...

Yıldızhan, "Geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu, "Yıldız Tilbe dışında hiçbir kadın sanatçı kıyafet aldığında parasını ödemiyor" demişti. Erkek sanatçılar arasında böyle isimler var mı?" sorusuna, "Yıldız Tilbe ne giyse yakışır. Ailemizin en rahat kızı... Ben kendimle ilgili konuşabilirim. Kıyafetlerime özen gösteren biriyim. Göze hitap etmeyi doğru bulurum. Sahne kıyafetlerinde giyip, arşive atarım. Altı ay sonra bir daha giyebilirim. Çok kıyafet yapmakta pahalı... Bir ceketin maliyeti ciddi paralar" diye konuştu.

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