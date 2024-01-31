 İzzet Yıldızhan çocuklarını sömestr tatilinde Paris'e götürdü

Usta sanatçı İzzet Yıldızhan, çocuklarıyla birlikte Paris’e gitti.

Okulların ara tatile girmesiyle beraber işlerine ara vererek çocuklarına zaman ayıran Yıldızhan, karne hediyesi olarak çocuklarını Fransa’ya götürdü. Dünyanın en büyük eğlence merkezleri başında gösterilen Disneyland’ta eğlence dolu bir gün yaşatan İzzet Yıldızhan, 3 gün süren Fransa gezilerini dolu dolu geçirdi.

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