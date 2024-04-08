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İzzet Yıldızhan cephesinden Ece Seçkin açıklaması! Bizim üzerimizden reklam yapmasın!

İzzet Yıldızhan cephesinden Ece Seçkin açıklaması! İşte detaylar...

İzzet Yıldızhan cephesinden Ece Seçkin açıklaması! Bizim üzerimizden reklam yapmasın!

İzzet Yıldızhan'dan Ece Seçkin'e cevap geldi.

İzzet Yıldızhan cephesinden Ece Seçkin açıklaması! Bizim üzerimizden reklam yapmasın!
Yıldızhan'ın menajeri Altan Karabulut, Seçkin'in gündeme gelmeye çalıştığını söyledi. Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın teknede çekilen videosuna tepki göstermişti. Sahne kıyafetlerini eleştiren Yıldızhan için Seçkin, "Bize "Sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor" diyen İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor" demişti.

İzzet Yıldızhan cephesinden Ece Seçkin açıklaması! Bizim üzerimizden reklam yapmasın!
Yıldızhan'ın menajeri Altan Karabulut, "Kapak' algısı bizi güldürdü ne yalan söyleyeyim. Geçtiğimiz yılki tatili şu an mış gibi lanse etmek ve üzerine su şişesi kapağını alkol şişesi kapağıymış gibi yapılan algı yine boşa çıktı.
Meraklılarına duyurulur algı yapılan video 21 Haziran 2023 tarihinde İzzet Yıldızhan sayfasında yayınlanmıştır" dedi.

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