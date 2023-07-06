 İzzet Yıldızhan abisini son yolculuğuna uğurladı

Sanat camiasının önemli ismi İzzet Yıldızhan'ın, abisi Mahmut Yıldızhan’ın hayatını kaybetti.

Sanatçının ağabeyi Mahmut Yıldızhan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla Ankara’da son yolculuğu uğurlandı.



İzzet Yıldızhan, taziyeleri kabul etti.



Yıldızhan'ın oğulları da amcalarının cenaze namazına katıldı.

Mahmut Yıldızhan, aile kabristanına defnedildi.

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