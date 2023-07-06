  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İzzet Yıldızhan abisini son yolculuğuna uğurladı

Sanat camiasının önemli ismi İzzet Yıldızhan, abisi Mahmut Yıldızhan’ı son yolculuğuna uğurladı.

İzzet Yıldızhan abisini son yolculuğuna uğurladı

Sanat camiasının önemli ismi İzzet Yıldızhan'ın, abisi Mahmut Yıldızhan’ın hayatını kaybetti.

 İzzet Yıldızhan abisini son yolculuğuna uğurladı

Sanatçının ağabeyi Mahmut Yıldızhan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla Ankara’da son yolculuğu uğurlandı.

İzzet Yıldızhan abisini son yolculuğuna uğurladı
İzzet Yıldızhan, taziyeleri kabul etti.

İzzet Yıldızhan abisini son yolculuğuna uğurladı
Yıldızhan'ın oğulları da amcalarının cenaze namazına katıldı.

 İzzet Yıldızhan abisini son yolculuğuna uğurladı

Mahmut Yıldızhan, aile kabristanına defnedildi.

İzzet Yıldızhan abisini son yolculuğuna uğurladı

İzzet Yıldızhan abisini son yolculuğuna uğurladı

İzzet Yıldızhan abisini son yolculuğuna uğurladı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Bodrum’da açtığı “Denizden Restoran’a” büyük ilgi
  Mekan

Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Bodrum’da açtığı “Denizden Restoran’a” büyük ilgi

Burcu Güneş, 10 senedir kırmızı et yemediğini açıkladı! İşte sebebi...
  Magazin

Burcu Güneş, 10 senedir kırmızı et yemediğini açıkladı! İşte sebebi...

Yeni şarkısı “Bana Sor
  Magazin

Yeni şarkısı “Bana Sor

Serenay Sarıkaya kombiniyle gündem oldu
  Magazin

Serenay Sarıkaya kombiniyle gündem oldu

Serkan Altunorak'tan şaşırtan evlilik açıklaması
  Magazin

Serkan Altunorak'tan şaşırtan evlilik açıklaması

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu
  Güncel

Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla sanatseverlerle buluştu