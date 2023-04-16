İzzet Günay: Yeni nesil bizim neler geçirdiğimizi bilmiyor

İzzet Günay, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Günay, sanat hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İzzet Günay, "Bir gün taksiye bindiğimde, taksici beni tanıdı ve 'Sizin zamanın futbolcuları ve sinemacıları bu işten asker çıktınız' dedi. Büyük bir fedakârlıkla çalıştık, o zorlukları yenmeye azimliydik çünkü işimizi çok seviyorduk, seyirciye saygımız vardı. İyi ki de o sevgimiz hep devam ediyor, onlar hep bizi seviyorlar onların sevgisi olmasa biz bugün yokuz" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER İNŞALLAH O DÜNYAYA HAZIRLARDIR"

Yeni neslin, yeni bir dünya peşinde olduğunu dile getiren 88 yaşındaki oyuncu, "Yeni nesil bizim neler geçirdiğimizi bilmiyor, nasıl o 50'li, 60'lı yılları geçtiğimizi kimse bilmedi ve bilemeyecek. Yeni kuşak bunu tadamayacak maalesef. Onlar yeni bir dünyanın peşindeler, o eskiler bitti ve kapandı. Onlar kendilerine yeni bir dünya kuruyorlar ve inşallah o dünyaya hazırlardır diye düşünüyorum" dedi.

"BİZ YAŞAMASAYDIK ONLAR BU DEVRİ YAŞAYACAKTI"

Yeni sinemacılarını çok şanslı bulduğunu söyleyen İzzet Günay, "Bizim yaptığımız sinemaya çok şey borçlular. 'Size çok şey borçluyuz' diyerek de bunu ifade ediyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor. Biz o devri yaşamasaydık, onlar bu devri yaşayacaktı. Bu yüzden ben çok şanslı buluyorum onları. Sinemaya asılsınlar, meslek edinsinler ama kendilerini geliştirmek için de çaba sarf etsinler. Hayata bir kere geliniyor ve o hayatı yüceltmek için iyi yaşamanın yollarını bulmaları gerekiyor" diye konuştu.

"ZİRVE ORADA DURMAZ"

Antikacılığa ilgisi olan sanatçı, "Antikacılık benim hayatımı kapsar. 1958'de başladı. Kapalıçarşı'da yetiştim. Her şey benim ilgi alanım içinde, eskiden beri meraklıyım. Bir şeyi araştırıyorsun, bir şeyi araştırırken başka bir konu ilgini çekiyor. Antikacılıkta ya da hobisi olan insanlarda önemli bir şey vardır. Bir zirveye doğru tırmanırsın ama zirve orada durmaz. Senin bilgin arttıkça, zirve de yukarı çıkar ve oraya hayatta ulaşamazsın. Yaklaşırsın ama parçaları bulamazsın" açıklamasını yaptı.

"MAZİ UZAKLAŞMIYOR"

İzzet Günay maziyi hatırlamanın hoşuna gittiğini belirterek, "Yaş ilerledikçe mazi uzaklaşır derler ama tamamen yalan. Mazi geliyor, buraya oturuyor, beyninin içine oturuyor. Her şeyi daha net hatırlıyorsun. Mazi uzaklaşmıyor tamamen tersi. Bunu insanlar benden duyduktan sonra denesinler, ben her şeyi daha net şekilde hatırlıyorum ve hatırlamak çok hoşuma gidiyor" yorumunda bulundu.

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