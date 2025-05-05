  İzzet Çapa'dan çarpıcı açıklamalar!

BloombergHt’de yayınlanan Aslı Şafak’la İşin aslı programının konuğu işletmeci İzzet Çapa oldu. Çapa, birbirinden çarpıcı açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

AJDA PEKKAN HALA GENÇ OLDUĞUNU ZANNEDİYOR

İzzet Çapa sözlerine şöyle başladı: "Ajda Pekkan annemi kaybettiğimin ertesi günü beni aradı 'İzzetciğim lütfen üzülme hepimiz bir gün yaşlanacağız biz de öleceğiz' dedi. Sonra düşündüm annem 1946 doğumlu Ajda 1946 Şubat doğumlu. Ajda hala genç olduğunu düşünüyor."



AJDA PEKKAN MIŞ GİBİ BİR KADIN SEMİRAMİS İSE TAMAMEN GERÇEK

Semiramis Pekkan'ın hayatından çok etkilenmiştim. Muazzam bir insandır Semiramis. İki kardeşi kıyasladığımız zaman sanki kardeş değiller Ajda mış gibi yaşayan bir kadın, Semiramis var olmuş bir kadın tamamen gerçek.



OKAN BAYULGEN BANA YANLIŞ YAPTI. ÜNLÜLERLE SAKIN ARKADAŞ OLMAYIN

İzzet Çapa sözlerine şöyle devam etti: "Okan Bayülgen'le bir aralar çok samimiydik. Sonra Okan bir yanlış yaptı. O gördüğünüz ünlü insanlarla sakın arkadaş olmayın çünkü onlar onlar değil."



ANNEMİN HAYALETİNİ EVİN İÇİNDE GÖRÜYORUM

2022 Yılında annesini kaybeden Çapa: "Yıllar önce Semra Özel'le bir söyleşim sırasında bana, 'Turgut her gece geliyor benim elimi tutuyor' demişti. Kadın delirdi demiştim. Şimdi bakıyorum annemin bir hayalet olarak evin içinde dolaştığını görüyorum. Annemi görüyorum. Mümkün oldukça annemin evine bakmamaya çalışıyorum hala."



AMERİKA DENEYİMİMDE ÇOK BÜYÜK PARA BATIRDIM. İNTİHAR ETTİM

Çapa sözlerine şöyle devam etti: "İntihar ederken orada beni nelerin beklediğini merak ettim. Ben hata da yapabilirim, ben küfür de edebilirim, ben intihar da edebilirim, ben adam da tokatlayabilirim bu benim aileden gördüklerime aykırı olması beni hiç ilgilendirmiyor. Artık topa gelişine vuran bir hayat yaşıyorum. İntihar ettikten sonra üç gün komada kaldım." "Reenkarnasyona inanıyorum. Ve benim son gelişim olduğunu bir daha gelmeyeceğimi düşünüyorum"



HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

İzzet Çapa programın ilerleyen dakikalarında ise samimi bir itirafta bulundu: "Yıllar önce ilk kez battığımda para yok tekstil işi yapıyorum. Kadının biri geldi, "İzzet bey nakış paralarımı istiyorum" dedi. Ödemiyorum kardeşim çık git dedim. Kadın, 'gözümdeki nuru verdim sana helal etmiyorum bu sana hep bela olsun' dedi. Kadın haklıydı ama benim param yoktu. Şimdi o nakışçı kadın adına her fırsatta bir para bırakıyorum."

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