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SnobMagazin.com

İzmirli sanatçıdan Türkiye’nin ilk yapay zeka müzik platformu

İzmirli yapay zeka sanatçısı Polat Akyurt kendi söz ve bestelerini yapay zeka ile gerçeğe dönüştürdü.

İzmirli sanatçıdan Türkiye’nin ilk yapay zeka müzik platformu

Youtube platformu üzerinden yayına başlayan (www.youtube.com/@POLMARK-AI ) sayfada MELİS, SADE, MARK POL, NIKI VE POL MARC olmak üzere 5 ayrı sanatçı karakteri bulunuyor.

İzmirli sanatçıdan Türkiye’nin ilk yapay zeka müzik platformu

Tüm sanatçı karakterlerini ve görsellerini kendisinin yarattığını ve her sanatçının kendine özgü müzik tarzlarının olduğunu belirten Polat AKYURT, şarkılardan birine de tamamı yapay zeka ile klip çekti. Amacının tüm yapay zeka şarkılarına klip çekmek olduğunu söyleyen İzmirli sanatçı dinleyenlerin mutlaka kendilerini etkileyecek bir sanatçıyı, platformunda bulabileceklerini belirtti.

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