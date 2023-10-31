İzmir Otizm Orkestrası Efes Kültür Yolunda sahne aldı 

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, Türkiye’nin kültürel değerlerini sanatın tüm dallarıyla, toplumun tüm çeşitliliğiyle zihinlere aktarırken şehirlere de marka etkinlikler kazandırıyor. 5 Kasım’a kadar sürecek festivalde dün akşam İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu sahne aldı. Orkestra dinleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

İzmirli müzik eğitmeni Orçun Berrakçay’ın 2013 yılında kurduğu İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT), otizmli çocukların müzikle sosyal yaşama kazandırılmasını hedefliyor. Gönüllü müzik öğretmenlerinin de destek verdiği koro, 6 yılda Türkiye ve dünyanın 180 kentinde konser verdi. Koroda tanıştıkları müzik sayesinde hayatları değişen otizmli öğrenciler, güzel sanatlar liseleri ve üniversitelerin müzik bölümlerinde eğitim almaya başladı. Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıkan otizmli gençler festivale bu özel konserle damga vurdular.

FESTİVALİN KALBİ İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASINDA İKİ DEV İSİM

Efes Kültür Yolu Festivali’nin kalbi İzmir Kültür Sanat Fabrikası ziyaretçilerin ilk durağı oluyor. 140 yıllık tarihi ile endüstri mirasının önemli öğelerinden biri olan İzmir Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden hayat bulmuştu. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Efes Kültür Yolu Festivali’nin en özel etkinliklerine, açık hava konserlerine, söyleşilere ve sergilere ev sahipliği yapıyor.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açık Hava Sahnesi iki dev sinema sanatçısının söyleşisine de evsahipliği yapacak. Sinemanın usta iki ismi Türkan Şoray-Ediz Hun söyleşisi 3 Kasım’da fabrikanın keyifli ortamında gerçekleşecek. Ali Congun, Okan Cabalar ve Large L Stand Up Gösterilerinin yanı sıra Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi gösterisi de İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açık Hava Sahnesi etkinlikleri arasında olacak.

İZMİR’E ÇAĞDAŞ SANAT ÇIKARMASI: “UZAK/YAKIN”

Kolekta’nın, yeni sergiler dizisi ‘Uzak Yakın’ Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzak Yakın Sergileri Vol.I İzmir, çağdaş sanat alanında üretim yapan 100’e yakın sanatçının eserlerinden oluşan bir seçkiyle İzmir’de sanatseverlerle buluştu. Sergi, festival sonrasında da, 28 Kasım’a kadar ‘İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi’ ile ‘İzmir Resim ve Heykel Müzesi Sanat ve Tarih Galerisi’ olmak üzere 2 mekanda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

FESTİVALDE OPERA VE BALE GÜNLERİ

Festivalin ilerleyen günlerinde opera ve bale etkinlikleri de sanatseverlerle buluşacak. 3 Kasım’da, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından “Kamelyalı Kadın” balesi, 4 Kasım’da, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, “Ege Senfonisi” konseri, 5 Kasım’da ise, Türk halk müziğinin sevilen solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray ile Şef Eray İnal yönetiminde “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri”, Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında izleyici ile buluşacak.

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