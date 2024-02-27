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İzmir Fashion Week'ten muhteşem başlangıç

Bu yıl onuncusu düzenlenen İzmir Fashion Week'in ilk gününde ünlü modeller, moda tasarımcılarının eserlerini moda severlere sundu. 

İzmir Fashion Week'ten muhteşem başlangıç

Her yıl moda tasarımcılarını sektörle ve moda tutkunlarıyla buluşturan İzmir Fashion Week, bu yıl da dopdolu bir programla modaseverlerin karşısına çıktı.

İzmir Fashion Week'ten muhteşem başlangıç

İzmir Ticaret Odası, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği, destekleriyle ana sponsoru Salute Group, araç sponsoru Otofora saç makyaj sponsoru Altier Academi olan Rönesans Ajans’ın düzenlediği İzmir Fashion Week’in ilk gününe Hyatt Regency İzmir İstinyePark ev sahipliği yaptı.

İzmir Fashion Week'ten muhteşem başlangıç

13 farklı marka ve tasarımcının yeni koleksiyonunun tanıtımını yapacağı etkinliğin ilk gününde Melissa Yılmaz, Nur Karaata ve Yiğit Eryendi'nin tasarımlarını aralarında Buse İskenderoğlu ve Ebru Öztürk'ün de olduğu ünlü modeller tanıttı.    

İzmir Fashion Week'ten muhteşem başlangıç

"Buse ilk kez başrol oynadı"

 
Defilelerde gösterdiği performansla beğeni toplayan Miss Turkey eski güzeli Buse İskenderoğlu, defile sonrası basının sorularını yanıtladı. İskenderoğlu, Bülent Çolak ile bir sinema filminde başrol oynadığını ve ilk kez başrol oynadığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Nisan sonu gösterime girecek filmde Buse, biri sarışın diğeri esmer iki karakteri canlandıracak. Yurtdışında da modellik yapan ünlü model "Pasaport ve vize sorununu halledince Milano'ya döneceğim. Ünlü markaların kıyafetlerini podyumda giymek gerçekten çok güzel" dedi.
 
İzmir Fashion Week'ten muhteşem başlangıç
 

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