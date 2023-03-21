İzmir Fashion Week Başladı

Hyatt Regency İstinye Park İzmir’de düzenlenen ve Rönesans Ajans'ın sahibi Akif Örük'ün kurucu başkanı olduğu Fashion Week'te 13 tasarımcıdan birer kıyafet, kanser hastası depremzede çocukların yararına satışa sunuluyor.

Aldeg firmasının defilesinde podyuma çıkan ünlü manken Demet Şener depremzedeler için "Onları her zaman düşüneceğiz. Elimizden geldiğince yaralarını beraber saracağız. Biz de o yüzden buradayız. O olay, o görüntüler, o insanlar aklımızdan hiçbir zaman çıkmıyor. O çocukları, anne babaları gördükçe gerçekten içimiz parçalandı. Elimizden geldiğince az çok demedik bir şeyler yaptık. Üzülüyoruz ama önemli olan yapacaklarımız. Herkes kendi üzerine düşeni yaparsa bir kişinin bile gönlünü ferahlatırsak insan olarak ne mutlu bize" dedi.

Yine aynı defilede podyuma çıkan Özge Ulusoy "Mesleğimizi zaten defalarca hayırlara vesile olması için yaptık zaten. Yine böyle güzel bir organizasyonda olduğumuz için çok mutluyuz. İlk günden beri elimizden geleni yapıyoruz. Bugün yine podyumda yıllardır yaptığım mesleğimi ulvi bir amaç için yapmak çok güzel bir duygu" diyerek duygularını ifade etti.

Aralık ayında Özge Ulusoy'un emekli albay olan babası Haydar Ulusoy Ankara'da bir cipin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Özge Ulusoy konuyla ilgili olarak "Kendi iç dünyamda yaşıyorum bir şeyleri. Babama layık bir evlat olarak yaşamaya devam edeceğim. Onun için adaleti aramaya devam ediyorum. Hukuki sürecimiz devam ediyor. Babama çarpan şahsın cezalandırılması için uğraşıyoruz. İnşallah" dedi. Ulusoy, son felaketlerle ilgili hayata bakışınız değişti mi sorusuna da "Değişti. Benim kişisel olarak yaşadığım acının üzerine toplumsal olarak yaşadığımız acı geldi. Ben koronadan beri böyle şeylerden ders almayı öğrenmiştim. Ne yazık ki korona çok çabuk unutuldu. İnsanlar bencilliğe döndüler tekrar. Bu felaketlerden bir şeyler öğrenip ders çıkarmamız lazım. Elimizden geldiğince herkes etrafındakine dokunursa bunun altından kalkarız. Biz Türk milleti olarak çok güçlüyüz. İnşallah ayağa kalkacağız" yanıtını verdi.

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