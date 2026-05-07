İzmir cemiyet hayatı davette bir araya geldi

Brooks Brothers İzmir’de Anneler Günü’ne özel zarif bir davete ev sahipliği yaptı. Beentertainment Media Group’un organize ettiği etkinlik, alışveriş ve gastronomiyi bir araya getiren özel bir deneyim sunarken, davet Esca Restaurant’ta gerçekleşen ‘New York Brunch’ ile başladı.



Annelere özel düzenlenen etkinlikte, İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Esay Özbüker, Melis Özsoy, Jülide Özsoy, İnci Sancak, Songül Torbaoğlu, Ferah Sancak, İlkay Acun, Elif Gökdemir, Didem Ganioğlu, Serap Atlıer, Hediye Boğdu, Ayşen Güven, Nilbert Yılmaz, Selin Ezenci Benhabib, Melis Akman, Nüket Çırpıcı, Tuğçe Bilgin, Deniz Ketenci, Kübra Özel Çiftçi, İpek Soylu ve oyuncu Aslı Turanlı biraraya gelerek hem lezzetli bir deneyim yaşadı hem de Anneler Günü’nün anlam ve önemini paylaşma fırsatı buldu. Şık detaylarla hazırlanan davet, sıcak atmosferi ve özenli sunumlarıyla misafirlerden tam not aldı.

Yeni sezon koleksiyonunun tanıtıldığı davette, katılımcılar stil ilhamı dolu bir keşfe çıktı. Davete katılanlar, stylist Hakan Öztürk ile beraber yeni sezon koleksiyonunu ve yaptığı kombinleri inceledi.

Türkiye’de pek çok mağazası bulunan 200 yıllık ikonik Amerikan tasarımı Brooks Brothers, 1818’den bu yana 39 Amerikan başkanının yanı sıra sektör liderleri ve kültürel elçileri giydirerek, 200 yılı aşkın Amerikan tarzını tanımlayan gelenekleri ve kaliteli el işçiliğini sürdürmeye devam ediyor.

