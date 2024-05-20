İzmir bayramı Gündoğdu Meydanı'nda Sıla ile kutladı

Sıla şarkılarını meydanı dolduran on binlerce İzmirli hemşehrisiyle birlikte söyledi.

İki saate yakın sahnede kalan ve en sevilen şarkılarıyla kalabalığı coşturan Sıla, Atatürk'ü anarak tüm seyircisinin 19 Mayıs bayramını kutladı. Kırmızı pantolonu, leopar desenli kostümü ile dikkat çeken sanatçı hem göze hem kulağa hitap etti.

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