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İzmir bayramı Gündoğdu Meydanı'nda Sıla ile kutladı

Pop müziğin en güçlü isimlerinden Sıla, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İzmir Gündoğdu Meydanı'nda sahneye çıktı.

İzmir bayramı Gündoğdu Meydanı'nda Sıla ile kutladı

Sıla şarkılarını meydanı dolduran on binlerce İzmirli hemşehrisiyle birlikte söyledi. 

İzmir bayramı Gündoğdu Meydanı'nda Sıla ile kutladı

İki saate yakın sahnede kalan ve en sevilen şarkılarıyla kalabalığı coşturan Sıla, Atatürk'ü anarak tüm seyircisinin 19 Mayıs bayramını kutladı. Kırmızı pantolonu, leopar desenli kostümü ile dikkat çeken sanatçı  hem göze hem kulağa hitap etti. 

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