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İzleyicileri şok eden Kızılcık Şerbeti krizi

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni kriz...

İzleyicileri şok eden Kızılcık Şerbeti krizi

Cuma akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu akşam ekrana gelmesi bekleniyordu. RTÜK tarafından 5 kez yayın durdurma cezası verilen Kızılcık Şerbeti ekrana gelmedi.

İzleyicileri şok eden Kızılcık Şerbeti krizi
Show TV cezaya rağmen, diziyi yayınlamaya karar vermişti. Show TV, kanal lisans iptali riski nedeniyle yayını kesmek zorunda kaldı.

İzleyicileri şok eden Kızılcık Şerbeti krizi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizi için "kadına karşı şiddet" gerekçesiyle inceleme başlattıklarını açıklamıştı.

 İzleyicileri şok eden Kızılcık Şerbeti krizi

 

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