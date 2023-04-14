Cuma akşamları ekrana gelen ve başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ceren Karakoç, Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Kızılcık Şerbeti yeni bölümü bu akşam ekrana gelmesi bekleniyordu. RTÜK tarafından 5 kez yayın durdurma cezası verilen Kızılcık Şerbeti ekrana gelmedi.



Show TV cezaya rağmen, diziyi yayınlamaya karar vermişti. Show TV, kanal lisans iptali riski nedeniyle yayını kesmek zorunda kaldı.



RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizi için "kadına karşı şiddet" gerekçesiyle inceleme başlattıklarını açıklamıştı.

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