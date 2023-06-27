İzleyici sahnelerde yeni isimleri görmek istiyor

Hemen hemen her haftasonu onlarca ismin sahne aldığı Kıbrıs’ta yeni isimlerin çokça rabet görmesi, eski isimlere ilgiyi düşürdü. Yılda 200’den fazla konsere imza atarak Kıbrıs’ın dominosu haline gelen Merit Hoteller grubu yöneticisi Arda Çancıoğlu, “Özellikle bu yıl müşterilerimizin tercihleri değişmeye başladı.Yıllardır her haftasonu kıbrısta olan isimler artık yerini farklı isimlere bırakıyor.

Astronomik konser fiyatları ile sık sık gündem olan sanatçıların sahne fiyatları hakkında da konuşan Arda Çancıoğlu, “Geçtiğimiz yıla göre sanatçılar tarafından istenilen sahne fiyatları artış gösterdi.Ancak bazı isimlerin manajerleri astronomik rakamlar telafuz ederek sektörü domine etmeye çalışıyorlar.Bunlar maalesef gerçeklerle örtüşmüyor. Bizde görünce bu tarz haberleri şaşırıyoruz.” dedi.

Çancıoğlu, “Özellikle sahnelerde izleyicinin görmek istediği isimler; Özcan Deniz, Tan Taşcı, Derya Uluğ, Berkay, Melek Mosso, Simge Sağın, Koray Avcı, Sakiler, Levent Yüksel, Fettahcan ve Alya gibi isimler oluyor.” dedi.

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