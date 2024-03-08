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İzleyici güldüren iş bulmakta güçlük çekiyor!

İzleyici güldüren iş bulmakta güçlük çekiyor!

İzleyici güldüren iş bulmakta güçlük çekiyor!

Yapımcı ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği 'Hep Yek Loto' filminin çekimlerine devam eden Önder Açıkbaş, "Hep Yek' serilerinde iyi bir mizah var. Sinemada biletimi alıp, köşelerde tanınmadan film izlerim. Şu sıralar çok güldüren ve kahkaha attıran iş bulmakta güçlük çekiyor seyirci.

  İzleyici güldüren iş bulmakta güçlük çekiyor!

İmdatlarına belki 5 Nisan'da vizyona girecek 'Hep Yek Aşiret' yetişecek" dedi.

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