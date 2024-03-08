  İzleyici güldüren iş bulmakta güçlük çekiyor!

Yapımcı ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği 'Hep Yek Loto' filminin çekimlerine devam eden Önder Açıkbaş, "Hep Yek' serilerinde iyi bir mizah var. Sinemada biletimi alıp, köşelerde tanınmadan film izlerim. Şu sıralar çok güldüren ve kahkaha attıran iş bulmakta güçlük çekiyor seyirci.

İmdatlarına belki 5 Nisan'da vizyona girecek 'Hep Yek Aşiret' yetişecek" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.