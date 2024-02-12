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İzleyenleri ağlatan şarkı ‘Basıyorum Bağrıma’ gündem oldu

Müzik dünyasının iki güçlü yorumcusu Dila Kalafatoğlu ile Yılmaz Taner'in birlikte seslendirdiği "Basıyorum Bağrıma (Depreme Ağıt)"  çalışması tekrar gündeme geldi.

İzleyenleri ağlatan şarkı ‘Basıyorum Bağrıma’ gündem oldu

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde kaybettiğimiz canların anısına yapılan sözleri Sedat Kunduracı, düzenlemeleri ise Mert Aydın imzası taşıyan  "Basıyorum Bağrıma (Depreme Ağıt)" isimli tekli çalışma, Semp Music etiketiyle yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü.

İzleyenleri ağlatan şarkı ‘Basıyorum Bağrıma’ gündem oldu

Sosyal medyada uzun süre konuşulan ve büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan şarkı, depremin yıl dönümünde tekrar trend  oldu.Tüm dijital platformlarda  yer alan ağıt niteliğindeki şarkı, binlerce beğeni ve yorum alırken dinleyenler gözyaşlarını tutamadı.

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