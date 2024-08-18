İzel Instagram'a ara verdi! İşte sebebi!

İzel sosyal medya platfromu Instagram'a ara verdi.



Şarkıcı, hesabının başkası tarafından müdahale edildiğini söyledi.

İzel, hayranlarıyla X üzerinden görüşeceğini söyledi.

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