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İzel'in nazar önlemi!

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam İzel-Çelik- Ercan’ı ağırladı.

İzel'in nazar önlemi!

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyeleri, 61 konserlik turneleri için heyecanlarını dile getirdi. "Datça ile başlıyoruz arkasından Ayvalık, Altınoluk, Bodrum, Manisa, Denizli, Antalya, Alanya, Gaziantep, Adana, Bursa, Kocaeli..." diyen İzel-Çelik-Ercan, "Özellikle sosyal medyadan çok talep aldık 'Bu şehire de gelin' diye. Talep görmek müthiş bir keyif ve huzur bizim için…" dedi.

İzel'in nazar önlemi!

İZEL-ÇELİK-ERCAN’IN KURUÇEŞME KOROSU!

En sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte seslendiren fenomen grup, boğazın ışıkları altında tam anlamıyla nostalji rüzgârı estirdi. İzel'in mikrofon ayaklığına nazara karşı astığı büyük nazar boncuğu dikkat çekti. Her yaştan müzikseverin akın ettiği gecede İzel-Çelik-Ercan, üçüncü kez buluştuğu Kuruçeşme Açıkhava seyircisine unutulmaz bir gece armağan etti.

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