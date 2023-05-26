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İzel'in acı günü!

Ünlü şarkıcı İzel'in annesi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

İzel'in acı günü!

İzel'in annesi Habibe Çelikgöz hayata gözlerini kapadı. İzel kötü haberi arkadaşı Sinan Akçıl'a attığı mesaj ile duyurdu.

İzel'in acı günü!
İzel'in kendisine attığı mesajı yayınlayan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... (Habibe Çelikgöz)" diye yazdı.

İzel'in acı günü!

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