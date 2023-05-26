İzel'in acı günü!

İzel'in annesi Habibe Çelikgöz hayata gözlerini kapadı. İzel kötü haberi arkadaşı Sinan Akçıl'a attığı mesaj ile duyurdu.



İzel'in kendisine attığı mesajı yayınlayan Akçıl, "Bu iki satır mesajla aldım acı haberi. Çok çekiyordun son yıllarda, ben seni asla unutmayacağım Habiş... (Habibe Çelikgöz)" diye yazdı.

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