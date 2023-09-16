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İzel-Çelik-Ercan’dan karnaval tadında konser

Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam dördüncü kez İzel-Çelik- Ercan’ı ağırladı. Fenomen grup, boğazın ışıkları altında renkli yorumuyla enerjisini müzikseverler ile buluşturdu.

İzel-Çelik-Ercan’dan karnaval tadında konser

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyeleri, “Bugün burada karnaval havasını yaşatacağız. Hala heyecanımız bitmiyor. İstanbul’un şahane izleyicisi teveccüh gösteriyor ve bizi konserlerimizde yalnız bırakmıyor. İzel-Çelik-Ercan olarak sevenlerimize minnettarız. Kuruçeşme Sahnesi’nde 28 Ekim’de bir konserimiz daha olacak.” sözlerine yer verdi. Hayranlarının yoğun ilgisinden mutluluk duyduğunu dile getiren üçlü “Sevenlerimiz bize kendimizi bir kez daha hatırlattı. Şarkılarımızı bizden daha iyi biliyorlar. Bu şahane bir duygu…” dedi.

İzel-Çelik-Ercan’dan karnaval tadında konser

KURUÇEŞME SAHNESİ’NİN EFSANE ÜÇLÜSÜ!

Hayranlarını büyüleyici bir konserle buluşturan ünlü sanatçılar, grup ve solo kariyerlerinden seslendirdikleri şarkıları, konser alanını dolduran 3000 müzikseverle hep beraber söyledi.

İzel-Çelik-Ercan’dan karnaval tadında konser

‘İşte Yeniden', 'Dönmelisin', parçalarıyla başlayan gece ‘Ara Ara’, ‘Kızımız Olacaktı’, ‘Bebeğim’ şarkılarıyla devam etti. Özenle hazırlanan repertuvarları ve üçlünün bitmek bilmeyen enerjisi, Kuruçeşme dinleyicisine soluksuz bir gece yaşattı.

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