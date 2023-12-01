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İzel-Çelik-Ercan'dan bir ilk

30 yıldır İstanbul’un alışveriş, kültür ve eğlence merkezi olan Akmerkez, 30’uncu yıldönümünü İzel-Çelik-Ercan konseri ile kutladı. Konser alanını dolduran misafirler, grubun efsane şarkılarıyla Akmerkez’in 30’uncu yıl heyecanına ortak oldular.

İzel-Çelik-Ercan'dan bir ilk

30 yıldır İstanbul’un kalbinde yer alan Akmerkez, Türk popunun güçlü müzik gruplarından İzel-Çelik-Ercan ile 30 Kasım’da gerçekleştirdiği konseri ile tüm misafirlerine keyifli anlar yaşattı.

İzel-Çelik-Ercan'dan bir ilk
Akmerkez’in 30. yıldönümünü kutlayan efsane grup üyelerinden Ercan Saatçi, konserde verdiği demeçte; “30. yılını kutladığımız Akmerkez’de uzun bir aradan sonra biz de ilki gerçekleştiriyoruz.

İzel-Çelik-Ercan'dan bir ilk
Hayatımızda ilk defa bir alışveriş merkezinde şarkı söylüyoruz” ifadelerine yer verdi. İzel ise “Akmerkez ilk açıldığı yıl, buradaydım. 30 yıldır da buradan alışveriş yapmaya devam ediyorum” diyerek Akmerkez’e olan bağlılığını dile getirdi.

İzel-Çelik-Ercan'dan bir ilk
Şarkılarıyla olduğu kadar enerjileriyle de Akmerkez’in 30. yıl coşkusunu tüm misafirlere yaşatan İzel-Çelik-Ercan, keyifli sohbetleri ile etkinlik alanını dolduran misafirlerle söyleşi gerçekleştirdiler.

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