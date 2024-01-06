İyilik meleğine dostlarından sürpriz parti

Ataköy Sheraton Otel’de düzenlenen sürpriz doğum günü davetine Arzu hanımın yakın dostları katıldı. Kendisi için hazırlanan doğum günü daveti karşısında mutlulukla duygusallığı bir arada yaşayan Arzu Can, bu anlamlı günü organize eden dostlarına teşekkür etti.

Doğum günü pastasını sağlık ve mutluluk dilekleriyle kesen Arzu hanım, yeni yaş tebriklerini de kabul etti. Kendisini bu anlamlı güjnde yalnız bırakmayan dostları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Arzu Can, gün boyunca keyifli anlar yaşadı.

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