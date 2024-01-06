  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İyilik meleğine dostlarından sürpriz parti

Katıldığı yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliği ile herkesin takdirini alarak iyilik meleği olarak bilinen, ekonomi dünyasına yön veren iş insanı Aziz Can’ın iş kadını eşi Arzu Can’a yakın dostları sürpriz bir doğum günü daveti düzenledi.

İyilik meleğine dostlarından sürpriz parti

Ataköy Sheraton Otel’de düzenlenen sürpriz doğum günü davetine Arzu hanımın yakın dostları katıldı. Kendisi için hazırlanan doğum günü daveti karşısında mutlulukla duygusallığı bir arada yaşayan Arzu Can, bu anlamlı günü organize eden dostlarına teşekkür etti.

İyilik meleğine dostlarından sürpriz parti

Doğum günü pastasını sağlık ve mutluluk dilekleriyle kesen Arzu hanım, yeni yaş tebriklerini de kabul etti. Kendisini bu anlamlı güjnde yalnız bırakmayan dostları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Arzu Can, gün boyunca keyifli anlar yaşadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

'Filme Gel' vizyona girdi
  Magazin

'Filme Gel' vizyona girdi

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu 15 yıl sonra rolü için saç rengini siyah yaptı!
  Magazin

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu 15 yıl sonra rolü için saç rengini siyah yaptı!

Eser-Berfu Yenenler çifti günü çocuklarına ayırdı
  Magazin

Eser-Berfu Yenenler çifti günü çocuklarına ayırdı

Evlenecekleri beklenen Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı
  Magazin

Evlenecekleri beklenen Lucas Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı

İstanbul’a geliyorlar
  Magazin

İstanbul’a geliyorlar

Afra Saraçoğlu'ndan dikkat çeken Barselona fotoğrafları
  Magazin

Afra Saraçoğlu'ndan dikkat çeken Barselona fotoğrafları