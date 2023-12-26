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İyilik meleğine dostlarından sürpriz parti

Katıldığı yardım projelerine verdiği destek ve yardımsever kişiliği ile herkesin takdirini alarak iyilik meleği olarak bilinen, ekonomi dünyasına yön veren iş insanı Aziz Can’ın iş kadını eşi Arzu Can’a yakın dostları sürpriz bir doğum günü daveti düzenledi.

İyilik meleğine dostlarından sürpriz parti

Ataköy Sheraton Otel'de düzenlenen sürpriz doğum günü davetine Arzu hanımın yakın dostları katıldı. Kendisi için hazırlanan doğum günü daveti karşısında mutlulukla duygusallığı bir arada yaşayan Arzu Can, bu anlamlı günü organize eden dostlarına teşekkür etti. 

İyilik meleğine dostlarından sürpriz parti

Doğum günü pastasını sağlık ve mutluluk dilekleriyle kesen Arzu hanım, yeni yaş tebriklerini de kabul etti. Kendisini bu anlamlı günde yalnız bırakmayan dostları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Arzu Can, gün boyunca keyifli anlar yaşadı.

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