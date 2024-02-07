Kanserden dolayı babasını kaybeden Seda Güler, 'Simple Dükkan'dan sattıkları ürünlerden elde ettiği gelirin bir kısmını kanser hastası çocukların tedavisi için bağışlıyordu. Sosyal sorumluluk projelerine önem veren genç iş insanı, Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nin içinde yer alan mağazasında satılan ürünlerin gelirini bu kez Başarım Sensin Derneği'ne bağışladı.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen üniversiteli gençlerin eğitimine destek olan Seda Güler, ''Hatay’da geçtiğimiz yıl Simple Dükkan olarak çalışmalarımızı Kansersiz Yaşam Derneği ile birlikteyaptık. Kanser hastası aileler için konteynerler teslim ettik. Bu sene ciromuzu Başarım Sensin Derneği ile paylaşıyoruz. Eğitim her zaman çok önemli. Simple Dükkan olarak, iyilikle büyüyoruz. İyilik bulaşıcıdır" dedi.

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