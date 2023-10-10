  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İyilik Atölyesi iyilikseverleri özel gecede buluşturdu

“İyiliğin Peşindeyiz” mottosuyla faaliyet gösteren İyilik Atölyesi, önceki gece Bodrum’da keyifli bir organizasyonla iyiliklerin olduğu bir geceye imza attı.

İyilik Atölyesi iyilikseverleri özel gecede buluşturdu

Azka Otel’in ev sahipliğinde  gerçekleşen organizasyonda,  bu çok özel geceye katkıda bulunanlar İyilik Atölyesi Kurucu Başkanı Berna Kaplan'ın elinden plaketlerini aldılar. 

İyilik Atölyesi iyilikseverleri özel gecede buluşturdu

Gecede Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası yaklaşık iki saat süren canlı performanslarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşatırken; ünlü DJ Suat Ateşdağlı performansıyla misafirleri eğlencenin doruklarına taşıdı.

İyilik Atölyesi iyilikseverleri özel gecede buluşturdu

Güzel sunucu  Melike Öcalan’ın sunuculuğunu yaptığı geceden elde edilen gelir, dernekte sırada bekleyen iyilik faaliyetlerinde kullanılarak binlerce kişiye ulaştırılıyor. İyilik Atölyesi Kurucu Başkanı Berna Kaplan, derneğin kurulduğu günden bugüne destekçileri ile birlikte güzel işler başardıklarını, bu özel gecede de iyiliğin çoğalarak büyümesi için çalıştıklarını belirtti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

2023 Miss and Mr. Fashiontv seçildi
  Magazin

2023 Miss and Mr. Fashiontv seçildi

Meryem Uzerli ilk kez bu kadar cesur oldu! İlk kez üstsüz videosunu paylaştı!
  Magazin

Meryem Uzerli ilk kez bu kadar cesur oldu! İlk kez üstsüz videosunu paylaştı!

İrem Derici Harbiye konseri için servet harcadı! Derici'nin konseri için verdiği para dudak uçuklattı!
  Magazin

İrem Derici Harbiye konseri için servet harcadı! Derici'nin konseri için verdiği para dudak uçuklattı!

Seren Serengil ile nişanlısı Mustafa Tohma tanışmalarının beşinci yıl dönümlerini kutladı! Kutlamadaki detay dikkat çekti!
  Magazin

Seren Serengil ile nişanlısı Mustafa Tohma tanışmalarının beşinci yıl dönümlerini kutladı! Kutlamadaki detay dikkat çekti!

Tuba Ünsal yakın arkadaşı Haluk Akakçe'nin hayatını kaybettiği haberini alır almaz hastaneye koştu! Ünsal gözyaşlarına hakim olamadı
  Gündem

Tuba Ünsal yakın arkadaşı Haluk Akakçe'nin hayatını kaybettiği haberini alır almaz hastaneye koştu! Ünsal gözyaşlarına hakim olamadı

Sıla'yı Kıbrıs konserinde sürpriz bir isim izledi!
  Magazin

Sıla'yı Kıbrıs konserinde sürpriz bir isim izledi!