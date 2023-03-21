İyi Oyunculuğun Sırrı Mutlu Çocukluk

'Leylifer’ dizisiyle setlere geri dönen oyuncu Berna Keskin, fotoğrafçı ve aynı zamanda oyuncu olan Özay Özgüler’in objektifinin karşısına geçti ve tüm merak edilenleri cevapladı. Ünlü fotoğrafçının asistanlığını ise Eray Altunsoy yaptı. İşte Berna Keskin'in oyunculuk hakkındaki görüşleri ve yeni dizisiyle ilgili bilinmeyenler...

Oyunculuğa başlama hikayenizi sizden dinleyelim...

Çocukluğumdan itibaren her zaman ‘Büyüdüğünde ne olacaksın?’ sorusuna ‘Oyuncu’ diye cevap verirdim. Küçüklüğümden bu yana taklit yeteneğimi kullanırım. Zaman içinde oyunculuk adına alanında önemli isimlerden eğitimler aldım. Aile meclisinde oyunculuğuma dair hep övgüler alırdım bu da beni çok yüreklendirirdi. Bugünlerin temelleri aslında çocukluk yıllarımdan atıldı. Çok mutlu bir çocukluk geçirdim bu da dolaylı olarak oyunculuğuma ve işime yansıdı…

Leylifer dizisi çekimleri nasıl geçti? Hangi karaktere hayat verdiniz?

Yurt dışına bir iş yaptık gayet güzel keyifli bir yolculuktu. Uzun bir süre ara vermiştim sektöre… Sağlık nedeniyle sonrasında bana bu proje çok iyi geldi. Set ortamını özlemişim. Leylifer dizisi de kesinlikle dahil olmam gereken bir projeydi. Oyuncu arkadaşlarla inanılmaz güzel bir uyum yakaladık. Herkes için keyifli bir işti diyebilirim…

Oyuncu olmak sizin için ne ifade ediyor?

İnsanlara ayna olabilme duygusu. Bunu seviyorum. Hangi karakteri canlandırmış olursak olalım seyirci kendi içinden bir parça buluyor. İçine girdiğiniz karakteri, oynamak dünyanın en güzel hissi… Oyunculuk benim için sesle, bedenle, cümleleri oluşturan eylemlerle kendini ifade etme yeri. Özgürlük alanım… Oyunculukta rutinle daha az karşılaşıyorsun. Başka hikâyelerde, başka karakter yolculuklarında yer alıyorsun, bir sürü yeni insanla yolun kesişiyor. İşte bunlar beni ben yaptı…

Rol almayı istediğiniz başka projeler var mı?

Tabii ki uygun bir rol olduğunda neden olmasın…

Beğendiğiniz kadın oyuncular kimler?

Demet Evgar, Nazan Kesal’i çok beğenirim. Oyunculukları benim için çok özeldir.



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