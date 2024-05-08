İyi Ki Vakfı’ndan Anneler Günü’ne özel etkinlik

İyi Ki Vakfı Kurucu Başkanı Füsun Kuran ve İlkin Kavukçu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yazar İlksen Utlu kitabından kesitler ve sohbetlerle güzel bir gün gerçekleştirdiler.

Füsun Kuran “Bugünün özel bir anlamı var çünkü annelerimize olan sevgimizi, saygımızı ve minnetimizi ifade etme fırsatı buluyoruz. Annelerimiz, yaşamlarımızı aydınlatan, sevgi dolu kılavuzlarımızdır. Onların fedakarlıklarını ve sevgilerini unutmamak ve onlara teşekkür etmek için buradayız. Burada bir araya gelerek, annelerimize olan sevgimizi birlikte kutluyoruz. Aynı zamanda, bu özel günü, değerli yazarımız İlksen Utlu'nun "Ahenk İçinde" adlı kitabından esinlenerek düzenlediğimiz sohbetlerle renklendiriyoruz.” dedi.

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