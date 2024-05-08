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İyi Ki Vakfı’ndan Anneler Günü’ne özel etkinlik

Çocukların ve bireylerin daha üretken, çağdaş, demokrat ve çoğulcu bir topluma kavuşmaları için faaliyetlerini sürdüren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda etki yatırımı yapan İyi Ki Vakfı, geçtiğimiz gün Kulis Maslak 42’de ‘Ahenk İçinde’ adlı kitabın yazarı İlksen Utlu’nun sohbeti ile Anneler Günü’ne özel bir brunch düzenledi.

İyi Ki Vakfı’ndan Anneler Günü’ne özel etkinlik

 

İyi Ki Vakfı Kurucu Başkanı Füsun Kuran ve İlkin Kavukçu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte yazar İlksen Utlu kitabından kesitler ve sohbetlerle güzel bir gün gerçekleştirdiler.

İyi Ki Vakfı’ndan Anneler Günü’ne özel etkinlik

Füsun Kuran “Bugünün özel bir anlamı var çünkü annelerimize olan sevgimizi, saygımızı ve minnetimizi ifade etme fırsatı buluyoruz. Annelerimiz, yaşamlarımızı aydınlatan, sevgi dolu kılavuzlarımızdır. Onların fedakarlıklarını ve sevgilerini unutmamak ve onlara teşekkür etmek için buradayız. Burada bir araya gelerek, annelerimize olan sevgimizi birlikte kutluyoruz. Aynı zamanda, bu özel günü, değerli yazarımız İlksen Utlu'nun "Ahenk İçinde" adlı kitabından esinlenerek düzenlediğimiz sohbetlerle renklendiriyoruz.” dedi.

İyi Ki Vakfı’ndan Anneler Günü’ne özel etkinlik

İyi Ki Vakfı’ndan Anneler Günü’ne özel etkinlik

İyi Ki Vakfı’ndan Anneler Günü’ne özel etkinlik

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