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Ivana Sert'ten oda itirafı

Ivana Sert'ten oda itirafı. İşte detaylar...

Ivana Sert'ten oda itirafı

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu’nun her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği YouTube kanalının bu haftaki konuğu ünlü stilist İvana Sert oldu. Gençlik sırlarını ve hayatı ile ilgili bilinmeyenleri meslektaşı Pınar Kerimoğlu’na anlattı.

 Ivana Sert'ten oda itirafı

SOĞUK ODADA UYUYARAK GENÇ KALIYORUM
Pınar Kerimoğlu’nun sorularını yanıtlayan İvana sert, gençlik sırrını da açıkladı. Uyuduğu odanın çok önemli olduğunu söyleyen Sert “Uyuduğum oda ortalama 16 derece, klimalar açık ve karanlık olmalı benimle evlenecek kişi de soğukta uyumayı kabul etmeli. Soğukta uyuduğumuzda daha çok kalori yakıyor ve daha dinç oluyoruz” açıklaması yaptı.

 Ivana Sert'ten oda itirafı

Odanın zifiri karanlık olması gerektiğini söyleyen Sert “oda ışık görmediği için gözlerimizi kısmak zorunda kalmıyoruz ve cildimiz de kırışmıyor” şeklinde sırrını açıkladı.

 

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