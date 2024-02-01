  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ivana Sert'in Sri Lanka’da fil yıkama serüveni

Moda ikonu Ivana Sert eşi Sezer Dermenci ile dünyayı gezmeye doyamıyor. 'Dünya kazan, biz kepçe' diyerek bu kez soluğu Sri Lanka'da alan çift, tatil pozlarıyla ilgi odağı oldu.

Ivana Sert'in Sri Lanka’da fil yıkama serüveni

Ivana Sert'in ilk evliliğinden olan oğlu Ateş’in de eşlik ettiği tatilde çift, Sri Lanka'nın muazzam doğal zenginliklerinden biri olan fillerle unutulmaz anlar yaşadı. Ivana Sert, eşi ve oğluyla birlikte, devasa fillerle yakın temasta bulunarak onları yıkama şansını elde etti.

Ivana Sert'in Sri Lanka’da fil yıkama serüveni

Macera dolu tatilde fil safarisi yapan aile, otantik semt pazarlarını keşfettiler ve yerel halkla iç içe geçen bir özel deneyim yaşadılar. Sri Lanka Büyükelçisinin özel davetlisi olan çift, ziyaretleri sırasında ülkenin meşhur sıcak misafirperverliğinin keyfini doyasıya çıkardılar.

Ivana Sert'in Sri Lanka’da fil yıkama serüveni

Ivana Sert, Sri Lanka'da geçirdiği zamanla ilgili, 'Sri Lanka'da beni etkileyen ilk şey, insanların ne kadar mutlu olduğu” dedi.

Ivana Sert'in Sri Lanka’da fil yıkama serüveni

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Türk mimarın Berlin’de yaptığı bin metrekarelik sanat eseri Almanya basınında haber oldu
  Hayatın İçinden

Türk mimarın Berlin’de yaptığı bin metrekarelik sanat eseri Almanya basınında haber oldu

Ajda Pekkan'dan kötü haber
  Magazin

Ajda Pekkan'dan kötü haber

Bilge Öztürk genç sevgilisine yemek yapmak için özel bıçak aldı
  Magazin

Bilge Öztürk genç sevgilisine yemek yapmak için özel bıçak aldı

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aile saadeti
  Magazin

Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aile saadeti

Dilber dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklama  
  Magazin

Dilber dansıyla eleştirilen Hazar Ergüçlü'den şaşırtan açıklama  

Berk Oktay erkek sanatçıların estetik yapması hakkında açıklama yaptı
  Magazin

Berk Oktay erkek sanatçıların estetik yapması hakkında açıklama yaptı