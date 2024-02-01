Ivana Sert'in Sri Lanka’da fil yıkama serüveni

Ivana Sert'in ilk evliliğinden olan oğlu Ateş’in de eşlik ettiği tatilde çift, Sri Lanka'nın muazzam doğal zenginliklerinden biri olan fillerle unutulmaz anlar yaşadı. Ivana Sert, eşi ve oğluyla birlikte, devasa fillerle yakın temasta bulunarak onları yıkama şansını elde etti.

Macera dolu tatilde fil safarisi yapan aile, otantik semt pazarlarını keşfettiler ve yerel halkla iç içe geçen bir özel deneyim yaşadılar. Sri Lanka Büyükelçisinin özel davetlisi olan çift, ziyaretleri sırasında ülkenin meşhur sıcak misafirperverliğinin keyfini doyasıya çıkardılar.

Ivana Sert, Sri Lanka'da geçirdiği zamanla ilgili, 'Sri Lanka'da beni etkileyen ilk şey, insanların ne kadar mutlu olduğu” dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.