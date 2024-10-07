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İtalyan ve Türk arkeologlar buluştu

İtalyan Kültür Merkezi’nin bu yıl ilk kez İstanbul Üniversitesi ile işbirliği içinde düzenlediği 15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu, 4 Ekim Cuma günü “Antik Anadolu’da Betimlemeler ve Törenler: Mekânlar, Anıtlar, İmgeler” ana başlığıyla gerçekleşti.

İtalyan ve Türk arkeologlar buluştu

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, tarihi mirasa katkı sunmak için Türk kurumlarıyla işbirliği içinde çalışan İtalyan ekipler ülkemizin batısından doğusuna önemli arkeolojik alanlarda gerçekleştirdikleri kazıları, keşif süreçlerini, buluntuları ve hedeflerini aktardılar.

İtalya ile Türkiye arasındaki kültürel diplomasi için büyük öneme sahip olan ve köklü bir bilimsel buluşma niteliğini taşıyan15. İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nun İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşen akademik oturumlarının kaydı önümüzdeki günlerde İtalyan Kültür Merkezi’nin YouTube sayfasında yayınlanacak ve sempozyumda paylaşılan bulgular ayrıca kitap haline de getirilecek.

 

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