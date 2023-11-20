İtalyan tasarımını Alman mühendisliğiyle buluşturan SWM, Aralık ayında Türkiye’de

ATMO Grubu, SWM markasının iddialı SUV ve hafif ticari araç modellerini Türkiye yollarına çıkaracak. 1971 yılında İtalya’da kurulan SWM markası, yılda 300 binden fazla araç üretimi gerçekleştirmesiyle dikkat çekiyor.

Global anlamda elde ettikleri büyük tecrübe ve bilgi birikimiyle Türkiye pazarına giriş yaptıklarını söyleyen ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, “Uluslararası otomotiv deneyimimizi Türkiye’de hayata geçirmeye karar vererek yeni bir marka distribütörlüğü yatırımını devreye aldık. SWM, İtalyan tasarımıyla Alman üretim teknolojisini bir arada sunan, oldukça dinamik bir marka. Elbette arkasında Çinli Shineray Grubu gibi çok önemli ve büyük bir otomotiv üreticisi olan SWM markasının Türk tüketicisinin hızla takdirini kazanacağına inanıyoruz. Erişilebilir ve iddialı SUV modellerimizle Türk otomotiv pazarına hareketlilik getireceğimize inanıyoruz. Bayi yapılanmasını çok hızlı bir şekilde tamamlamak için görüşmelerimiz son sürat devam ediyor. Kısa süre içerisinde Türkiye geneline yayılan satış ve satış sonrası hizmetlerle güçlü yapılanmamız hazır hale gelecek” dedi. Türkiye’nin, SWM’nin dünya çapındaki planında en önemli Avrupa pazarlarından biri olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo de, “Türk müşterilerimize en yüksek öncelikle davranacağız. Samimi ve içten hizmet anlayışımızla kısa zamanda Türk tüketicisinin kalbini kazanacağımıza inancımız tam” diye konuştu.

Türkiye otomotiv pazarının dinamik yapısı, uluslararası marka ve şirketlerin Türkiye’ye yatırım yapmasını teşvik ediyor. 2023 yılında ilk olarak farklı markaların bayiliklerini alarak Türkiye pazarına giriş yapan ATMO Grubu, temsil ettiği marka sayısını artırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, uluslararası ATMO Grubu, aralık ayı itibarıyla İtalyan otomotiv üreticisi SWM markasını Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Yılda 300 binden fazla araç üretiyor!

Türkiye pazarına ATMO Grubu ile giriş yapmaya hazırlanan SWM markası 1971 yılında İtalya’da kuruldu. 2014 yılında Çinli Shineray Holding tarafından satın alınan SWM, SWM Motors olarak 2016 yılında Shineray Holding’e ait, Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co. Ltd.’ye dahil edildi. Tasarım ofisi Milano’da olan ve tamamen İtalyan çizgileri taşıyan SWM’nin, 1.000’den fazla kişinin görev yaptığı Ar-Ge Merkezi ise Çin’in Chongging şehrinde yer alıyor. Marka, yılda 300 binden fazla araç üretimi gerçekleştiriyor. ATMO Grubu Türkiye CEO’su Anton Chernov, “Elbette Çinli Shineray Group gibi çok önemli ve büyük bir otomotiv üreticisi tarafından desteklenen SWM markasının Türk müşterilerinin beğenisini hızla kazanacağından şüphemiz yok. Ulaşılabilir ve iddialı SUV modellerimizle Türk otomotiv pazarına dinamizm getireceğimize inanıyoruz” dedi.

Lider teknolojilerle yeni bir sürüş deneyimi!

Bayi yapılanmasını çok hızlı bir şekilde tamamlamak için görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Anton Chernov, “Kısa bir süre içerisinde Türkiye geneline yayılan güçlü yapılanmamız hazır hale gelecek. SWM, Alman otomotiv endüstrisinin sofistike üretim ve sıkı kalite standardını gözlemleyerek, plug-in hibritler ve elektrikli araçlar gibi pazar lideri teknolojiler ile tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunuyor. SWM ile hedefimiz, müşterilerimize tasarım ve performansın birleşimi ile güncel teknolojileri, maksimum güvenlikle sunmak. SWM markasıyla kısa sürede büyük başarı elde edeceğine inancımız tam” diye konuştu. Ekiplerinde, BMW tasarımcılarının imzası olan SWM’in Ar-Ge ve üretim kalitesi, Brilliance-BMW kalite yönetim sistemine uygun şekilde gerçekleştiriliyor. BMW Group’un eski kalite direktörü Franz Gollmann tarafından gerçekleştirilen saha denetimleri ve kalite kontrolleri sayesinde tüm araçlar Avrupa standartlarında üretiliyor.

Türkiye’nin, SWM’in dünya çapındaki planında en önemli Avrupa pazarlarından biri olduğunu söyleyen SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo de, “Türk müşterilerimize en yüksek öncelikle davranacağız. Samimi ve içten hizmet anlayışımızla kısa zamanda Türk tüketicisinin kalbini kazanacağımıza inancımız tam” dedi.

Atmo Grubu Hakkında: Atmo Grup otomotiv satış ve distribütörlüğü konusunda oldukça deneyimli bir holding firmasıdır. Skywell, Chery, Exeed, FAW ve GAC otomotiv markalarının ana ortağı ve Rusya'daki ikinci el otomobil pazarının en büyüklerindendir. Uzmanlıkları arasında otomotiv bayiliği ve distribütörlüğünün yanı sıra IT ile müşterilerini güncel teknolojik çözümlerle de buluşturarak mükemmel müşteri deneyimi yaratmayı amaçlamaktadır.

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