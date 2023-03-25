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İtalyan Sunucu Diletta Leotta Hamile Olduğunu Duyurdu

Ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta, bir dönem Beşiktaş forması giyen ve Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle gündem olan Alman kaleci Loris Karius ile videosunu paylaşarak, çocuk beklediğini duyurdu. İşte haberin detayları...

İtalyan Sunucu Diletta Leotta Hamile Olduğunu Duyurdu

Bir dönem Can Yaman ile birlikte olan Diletta Leotta, hamile olduğunu duyurdu.

İtalyan Sunucu Diletta Leotta Hamile Olduğunu Duyurdu

İtalyan sunucu, bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius ile videosunu paylaşarak, çocuk beklediğini duyurdu.

İtalyan Sunucu Diletta Leotta Hamile Olduğunu Duyurdu

Türkiye'de oynadığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle konuşulan Karius ile Leotta, yaklaşık bir yıldır birlikte...

İtalyan Sunucu Diletta Leotta Hamile Olduğunu Duyurdu

Diletta Leotta, "Size bir şey söylememiz gerekiyor. Bunu bilmiyordunuz. Neşeden uçuyoruz. Biz ve karnım. Yakında üç kişi olacağız" diyerek, bebek beklediklerini duyurdu.

İtalyan Sunucu Diletta Leotta Hamile Olduğunu Duyurdu

İkiliye, binlerce beğeni mesajı geldi.

İtalyan Sunucu Diletta Leotta Hamile Olduğunu Duyurdu

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