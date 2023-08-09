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İtalya’nın 1 numaralı dermokozmetik markası Rilastil’den lekelere hızlı çözüm

Uzun süre güneşe maruz kalmak, cilt kusurları ve zaman… Rilastil D-Clar Leke Serisi, tüm bu etkenlerden kaynaklı leke oluşumuna karşı etki sağlamayı ve cildi aydınlık bir görünüme kavuşturmayı hedefler. Bitkisel içeriğiyle ciltteki leke görünümünü azaltır ve cildin ışıl ışıl doğal bir görünüme kavuşmasını sağlar. Leke görünümü ile etkili bir mücadele için Rilastil D-Clar Serisini keşfedin!

İtalya’nın 1 numaralı dermokozmetik markası Rilastil’den lekelere hızlı çözüm

D-Clar Leke Karşıtı Bakım Serisi, cildinizde renk eşitsizliklerine ve koyu leke görünümüne karşı koruma sağlayan bir kalkan oluşturmanıza yardımcı olur.

İtalya’nın 1 numaralı dermokozmetik markası Rilastil’den lekelere hızlı çözüm

 

Yaz koşulları, cilt üzerinde birçok olumsuz etkilere neden olabilir. Güneş ışınlarına maruz kalma, hormonal değişiklikler leke oluşumuna sebep verirken, iltihaplı ve akneli ciltler ise yaz koşullarında leke tehdidi ekstra baş başadır. Leke oluşumunu engellemek ve iyileştirmek için geliştirilmiş Rilastil D-Clar Leke Karşıtı Bakım Serisi ile tanışın!

İtalya’nın 1 numaralı dermokozmetik markası Rilastil’den lekelere hızlı çözüm

 

D-Clar serisi, bitkisel kaynaklı aktif içerikleri sayesinde ciltteki leke görünümünü azaltarak cildin eski sağlıklı ve aydınlık görünümüne kavuşmasını destekler. Homojen bir cilt görünümü için cilt lekelerini ve pigment kusurlarını önemli ölçüde azaltmayı amaçlar.

 

İtalya’nın 1 numaralı dermokozmetik markası Rilastil’den lekelere hızlı çözüm

Leke tedavisinde kullanılan peeling ve lazer uygulamalarının etkisini artırmayı vaat eden bu Rilastil D-Clar Leke Karşıtı Bakım Serisi, leke üzerine lokal olarak kullanılan damlalıklı bir leke serumu, leke açıcı kremi ve leke oluşumunu önleyici güneş kremi içermektedir.

İtalya’nın 1 numaralı dermokozmetik markası Rilastil’den lekelere hızlı çözüm

D-Clar Leke Açıcı Krem: 1.450 TL

D-Clar Leke Açıcı Serum: 1.590 TL

D-Clar Concentrated Mıcropeelıng: 1.290 TL

D-Clar Leke Karşıtı Yüz Güneş Koruyucu Krem Spf50+ 50 ml – Light/Medium: 840.00 TL 

Rilastil Laboratuarları tarafından geliştirildi. 

Tüm Dünya’da 56 farklı ülkede tüketicileri ile buluşan RİLASTİL ürünlerine Eczanelerden ve Trendyol’dan ulaşabilirsiniz.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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