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İtalya'da bir programa konuk olan Kerem Alışık, İtalyanları şok etti!

İtalya'da bir programa konuk olan Kerem Alışık, İtalyanları şok etti! İşte detaylar...

İtalya'da bir programa konuk olan Kerem Alışık, İtalyanları şok etti!

Oyuncu Kerem Alışık, İtalya'da Canale5'de kanalında yayınlanan Verissimo TV'ye konuk oldu. İtalya'da Bir Zamanlar Çukurova'daki Fekeli karakteriyle tanınan ve çok sevilen Alışık, stüdyodaki seyirciyi İtalyanca "Ülkenizde bu güzel programda sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum" diyerek selamladı.

İtalya'da bir programa konuk olan Kerem Alışık, İtalyanları şok etti!

Kendiyle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan oyuncu, şiir yazdığını, şiir sevdalısı olduğunu da anlattı. Kendisinden şiir okuması istenen Alışık, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın "Gülleri Sarı Severim" şiirini İtalyanca okuyunca seyirciden büyük alkış aldı. İtalya'da yoğun ilgi ve sevgi gören şıklığıyla da dikkati çeken oyuncu, program çıkışında da hayranlarıyla bir araya geldi.

İtalya'da bir programa konuk olan Kerem Alışık, İtalyanları şok etti!

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