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İşte ve hayatta “Çok Olan” kadınlara mesaj var

Mavi, 8 Mart Kadınlar Günü’nü kadın çalışanlarının işte ve hayattaki çeşitliliklerini ve rengarenk kimliklerini kucaklayan yaratıcı bir projeyle kutladı. “Konu biz olunca, iş hayatında olduğumuz kadar hayatta da çok oluruz” diyerek, kadınların unvanlarından çok daha fazlası olduğuna dikkat çeken marka, Mavi kadınlarına özel bir tasarım workshop’u düzenlendi.

İşte ve hayatta “Çok Olan” kadınlara mesaj var

Yapılan etkinlikte kadınlar, Linkedin profil tişörtlerini tasarımcı ve kaligraflarla birlikte kişiselleştirdi. Mavi’deki unvanlarına; gezginden fotoğrafçıya, anneden en yakın arkadaşa, dansçıdan maraton koşucusuna, kaplumbağa kurtarıcısından gurmeye kadar öne çıkan çok sayıda özellik eklediler. Sonrasında kişiselleştirdikleri tişörtleriyle yeni profil fotoğrafları çektirerek, Linkedin hesaplarını bu fotoğraflar ve hayatlarının bütününü özetleyen unvanlarla güncellediler. Şirket içinden başlayan bu farkındalık hareketi, kısa sürede sosyal medya aracılığıyla yayılarak etki alanını iş dünyasının geneline dokunacak şekilde genişletti.  

İşte ve hayatta “Çok Olan” kadınlara mesaj var

“MAVİ’NİN ENERJİSİ KADINLARDA SAKLI”

Mavi’nin 8 Mart Kadınlar Günü projesiyle ilgili konuşan Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, “Mavi’nin enerjisi kadınlarda saklı. Yüzde 60 kadın çalışan ve yüzde 53 kadın yönetici oranıyla kadınların Mavi’deki yerini her geçen gün güçlendiriyor, onlardan güç alıyoruz. Kadınların iş hayatındaki unvanlarından çok daha fazlası olduklarını biliyor ve bunu hep birlikte kutluyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine büyük önem veren ve toplumu harekete geçirebilen bir marka olarak yarattığımız etkinin Mavi’den başlayarak iş dünyasının geneline yayılması ve gereken anlayış değişikliğine katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin imzacısı bir marka olarak sadece şirket içinde değil, dışında da toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen toplumsal yatırım projeleri hayata geçiriyoruz. 2016’dan bu yana Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte yürüttüğümüz Mavi Burs Fonu projesiyle üniversiteli kız öğrencileri eğitim hayatları boyunca desteklemeye devam ediyoruz” dedi. 

 

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