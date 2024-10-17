  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

İşte Türkiye’nin Kainat Güzeli

Daman Model Management   organizasyonu   Shakir Sela başkanlığında Miss Universe Türkiye  güzellik yarışması Sofitel Otel Taksim’de görkemli bir geceyle yapıldı. Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasının birinciliğini Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman kazandı.

İşte Türkiye’nin Kainat Güzeli

Miss Universe Türkiye seçilen Ayliz Duman 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te düzenlenecek 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. 

İşte Türkiye’nin Kainat Güzeli

Sanat yönetmenliğini ve koreografisini Tamer Kunter’in üstlendiği Miss Universe Turkey 2024’te kainat güzellik yarışmasında ünlü pop yıldızı ve söz yazarı Genco Ecer sahneye çıkarak Yüreğimi Yorma ve Corvette şarkılarını seslendirdi. Fashion Art Mesut Büyük Sofuoğlu tarafından hazırlanan görkemli  sahne   tasarımı   büyük beğeni aldı. 

İşte Türkiye’nin Kainat Güzeli

Ayliz Duman Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. 1.75 boyundaki güzellik kraliçesi, İngilizce ve Almanca biliyor.  

Miss Universe Turkey'de 2.nci İlayda Anık,3.ncü Sude Alkan, 4.ncü Ezgi Yalçın, 5.nci Menekşe Aras   oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’
  Güncel

‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’

Umut Akyürek kızıyla ilgili acı gerçeği açıkladı!
  Gündem

Umut Akyürek kızıyla ilgili acı gerçeği açıkladı!

Pınar Su ve İçecek, yeni pazarların kapısını SIAL’de aralayacak
  Hayatın İçinden

Pınar Su ve İçecek, yeni pazarların kapısını SIAL’de aralayacak

Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı

Tamer Karadağlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti
  Gündem

Tamer Karadağlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti

Ayliz Duman Miss Universe Türkiye güzeli seçildi
  Magazin

Ayliz Duman Miss Universe Türkiye güzeli seçildi