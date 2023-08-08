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İşte Türkiye’nin gerçek Barbie‘si

Ünlü modacı Zeynep Bozkaya, tasarımlarıyla Barbie akımına katıldı. 

İşte Türkiye’nin gerçek Barbie‘si

Zeynep Bozkaya, dünyaca ünlü İtalyan  markası Smeg’in yüzü olurken markanın ürünlerinin renginden ilham alarak” Barbie” konseptli bir çekim gerçekleştirdi.  

İşte Türkiye’nin gerçek Barbie‘si

Sarı saçları ve güzelliği ile gerçek Barbie’ye neredeyse birebir benzeyen modacı, Markadan gelen teklif üzerine her şeyin çok hızlı geliştiğini 1 gecede kostümleri hazırlayarak, ertesi gün çekim yaptıklarını  çok güzel geri dönüşler aldıklarını  söyleyerek 35 yaşımda Barbie olacağım hiç aklıma gelmezdi dedi. 

İşte Türkiye’nin gerçek Barbie‘si

Ünlülerin modacısına sosyal medyadan da övgüler yağdı. “Meğer gerçek Barbie senmişsin” Türkiye’nin Gerçek Barbie’si yorumları yapıldı.

İşte Türkiye’nin gerçek Barbie‘si

 

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