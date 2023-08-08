İşte Türkiye’nin gerçek Barbie‘si

Zeynep Bozkaya, dünyaca ünlü İtalyan markası Smeg’in yüzü olurken markanın ürünlerinin renginden ilham alarak” Barbie” konseptli bir çekim gerçekleştirdi.

Sarı saçları ve güzelliği ile gerçek Barbie’ye neredeyse birebir benzeyen modacı, Markadan gelen teklif üzerine her şeyin çok hızlı geliştiğini 1 gecede kostümleri hazırlayarak, ertesi gün çekim yaptıklarını çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyerek 35 yaşımda Barbie olacağım hiç aklıma gelmezdi dedi.

Ünlülerin modacısına sosyal medyadan da övgüler yağdı. “Meğer gerçek Barbie senmişsin” Türkiye’nin Gerçek Barbie’si yorumları yapıldı.

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