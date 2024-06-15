İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe...

Kurt Efe, oğlu Kurt Efe'nin yüzünü gösterdi.

Oyuncu, iki yaşındaki oğluyla karesine, "Papalina" notunu düşüp, nazar boncuğu emojisi koydu.

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