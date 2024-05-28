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İşte en çok bilet satan komedyen

Stand-up gösterileri ile büyük bir çıkış yakalayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Baturay Özdemir, geçtiğimiz akşam Tim Maslak Show Center’da sahne aldı. Hazırladığı şakalarla kendisini izlemeye gelen binlerce hayranını kahkahaya boğan Özdemir, performansıyla ayakta alkışlandı.

İşte en çok bilet satan komedyen

2023 verilerine göre Türkiye'de en çok bilet satan komedyenler arasında ilk sırada yer alan Baturay Özdemir, ‘’Bu başarı hepimizin, hepinize çok teşekkür ederim’’ dedi.

İşte en çok bilet satan komedyen

Türkiye turnesi devam edecek olan Baturay Özdemir, 4 Temmuz’da İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 13 Temmuz Ankara Atılım Sahnesi’nde, 22 Ağustos'ta ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gösterisine devam edecek.

İşte en çok bilet satan komedyen

 

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