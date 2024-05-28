İşte en çok bilet satan komedyen

2023 verilerine göre Türkiye'de en çok bilet satan komedyenler arasında ilk sırada yer alan Baturay Özdemir, ‘’Bu başarı hepimizin, hepinize çok teşekkür ederim’’ dedi.

Türkiye turnesi devam edecek olan Baturay Özdemir, 4 Temmuz’da İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 13 Temmuz Ankara Atılım Sahnesi’nde, 22 Ağustos'ta ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gösterisine devam edecek.

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