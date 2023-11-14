İstanbul'un yüzyıllık hikâyesi lezzet ve eğlence ile buluşuyor!

Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar birçok medeniyete tanıklık etmiş, İstanbul Boğazı’nın en gözde yeri Kuruçeşme sahil hattında yer alan taş bina içerisinde yer alacak olan ‘’100 | HUNDRED’’, dünya mutfağının en özel reçetelerle hazırlanan lezzetleriyle ve alanında en başarılı müzik direktörlerinin hazırladığı müziklerle tüm misafirlerine daha önce karşılaşmadıkları eşsiz bir deneyim vaad ediyor.

İstanbul’un en özel projelerinden biri olmaya hazırlanan 100, uzun süredir titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından çok yakında misafirleri için cazibe merkezi haline gelecek. Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na yakışır şekilde olması için her detayın düşünüldüğü 100, eşsiz mimarisiyle gastronomi ve eğlence alanındaki iddiasının yanı sıra, alışılagelmişin dışında çok farklı bir deneyim de sunuyor. 100 kişiyle sınırlı misafir kotasıyla konuklarını iyi hissettirmeye odaklanan 100, ihtişam dolu ambiyansında ve terasındaki eşsiz boğaz manzarasıyla iyi yemek ve iyi müziği bir araya getiriyor.

101 DEĞİL YALNIZCA 100 KİŞİ!

Misafirlerinin özel olduğunu en ince ayrıntısına kadar hissettirecek olan 100, üst katta bulunan restoranı ile haftanın her günü imza yemekleri ve kokteylleriyle şehrin müdavim noktası olmaya şimdiden aday. Özel günlerin, kutlamaların, doğum günlerinin veya kendine özel bir deneyim yaşatmak isteyen herkesin en mutlu anlarına eşlik etmeye hazır olan 100’de, restoran kısmında mutlu anlarınızı fotoğraf & videolar ile ölümsüzleştirebileceksiniz.

Alt katında bulunan, gece yarısı itibariyle tıpkı içinde bulunduğu bina gibi mistik bir tecrübeye aralanacak olan ve yalnızca seçili kişilerin girebileceği, dışardan rezervasyonun alınmayacağı, fotoğraf ve video çekmenin yasak olduğu eğlenceyi doruklarınıza kadar hissedebileceğiniz bir gece kulübüne kapılarını aralıyor.

Dansın ritmine kapılıp eğlenceyi doruklarda yaşamak isteyenler için yepyeni bir alternatif olan ‘’100 | HUNDRED’’, Cumhuriyetimiz’in 100. Yılı içerisinde yer alan Kasım 2023 ayının son haftasında misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

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