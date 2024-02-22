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İstanbul'un en seçkin konserine hazır mısınız?

Dünya çapında üne sahip yunan müzik ikonu Antonis Remos, 28 Şubat'ta The Ritz-Carlton İstanbul'da unutulmaz bir gece için sahne alacak. Cemiyet ve sanat dünyasının ilgi odağı olan konserin biletler hızla tükeniyor.

İstanbul'un en seçkin konserine hazır mısınız?

İstanbul, unutulmaz bir geceye tanıklık etmeye hazırlanıyor! Dünya çapında üne sahip Yunan müzik ikonu Antonis Remos, uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne alacak. 28 Şubat'ta The Ritz-Carlton'da gerçekleşecek olan konser, müzikseverleri heyecanlandırdı.

İstanbul'un en seçkin konserine hazır mısınız?

Biletlerin hızla tükendiği bu özel konser, cemiyet ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin de büyük ilgisini çekiyor. Antonis Remos'un sahne alacağı konser, sadece müzikseverleri değil, aynı zamanda ünlü simaları da bir araya getirecek.

Galia Entertainment tarafından organize edilen konser, unutulmaz bir gece vaat ediyor. Türkiye'deki hayranlarının özlemle beklediği bu an, Remos'un eşsiz sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla dolu bir geceye dönüşecek. Güçlü ve duygusal sesiyle tanınan Remos, İstanbul'daki konserde dinleyicilerini büyülemeye hazırlanıyor.

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