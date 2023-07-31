İstanbul’un en pembe gün batımına en pembe parti eşlik etti

Tüm dünya 'Barbie' filminin çılgınlığı ile pembe rengine boyanırken bir haber de 29 Temmuz Cumartesi İstanbul Anadolu yakasındaki Fuaye Kalamış’tan geldi. Galatasaray Cemiyeti'nden Şef Aybike Işınsu Memiş ve Taylan Türkkan’ın ortak girişimi olan Fuaye Kalamış kapılarını tam 2 ay önce açtı. Anadolu yakasının denize sıfır, en pembe günbatımına sahip gizli bahçesi diye girişimlerini anlattıkları iki ortak, bu özel geceye birbirinden orijinal lezzetler ile hazırlandı. D20 Media House ve Fuaye Kalamış’ın iş birliğinde gerçekleşen gecenin yüzü ise sevilen oyuncu, Başak Daşman oldu. Sadece 200 özel davetlinin katıldığı 'Follow the Pink' partisine Dermalista Laboratories Colostrum, Instagram’ın en sevilen animasyon topluluğu Çubuk Animasyon ve sürpriz birçok marka hediyeleriyle ile damga vurdu. Bu özel geceye davetliler pembe ve beyaz konseptinde katılım sağladılar.



Cihan Nacar’ın görkemli pembe elbisesi ile geceye katılan Başak Daşman ise parti hakkında şunları söyledi: "Pembe benim hayatıma çok geç girdi ama tüm dünyayla birlikte beni de etkisi altına aldı. Bu davetin yüzü olmak bana çok iyi geldi çünkü yeni sezon projelerimin öncesinde enerji depolamam gerekiyordu bunu da bu akşam başardığımı düşünüyorum."



Geceye özel olarak hazırlanan sürpriz menüde, Pink Samosa, Pinky Corn ve Pink Veggy Burger en çok tercih edilen lezzetler oldu. Şef Aybike Işınsu Memiş, "Üyelerimiz ve davetlilerimiz için oldukça yoğun çalıştık. Tek amacımız sarı kırmızı tesisimizi bir geceliğine pembeye boyamaktı. Bu partide tasarladığımız her şey pembeydi, yemekler bile! Misafirlerimize farklı bir deneyim sunabilmek için çalıştık ve gecenin sonunda karşılığını aldık" dedi.



Fuaye Kalamış’ın yeni Creative Director’u Tuğçe Çotuk ise yeni etkinlikler hakkında konuştu: "Bir sonraki etkinliğimizde okyanusun diğer tarafına geçiyoruz. Normalde kış aylarında olan ve bize çok uzak olan ülkelerdeki festivallerin Fuaye versiyonları çok yakında sizlere duyurulacak."

Muhteşem manzarasıyla; plaj, restoran ve etkinlik alanı olarak hizmet veren, Anadolu yakasının saklı bahçesi Fuaye Kalamış’ın birbirinden farklı ve keyifli etkinlik programına sosyal medya hesabından erişebilirsiniz.

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