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İstanbul’un “Altın Saatleri”nin keyfini Akira Back İstanbul’da çıkarın

JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’de yer alan ve dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şef Akira Back’in Türkiye’deki tek restaurantı olan Akira Back İstanbul denize sıfır konumundaki açık hava terası ile misafirlerini şehrin en güzel saatlerinin tadını çıkarmaya davet ediyor.

İstanbul’un “Altın Saatleri”nin keyfini Akira Back İstanbul’da çıkarın

2024 Michelin Rehberi’nde “Önerilen Restaurantlar” listesine giren ve gastronomi dünyasının seçkin ödüllerinden Gault&Millau alan Akira Back İstanbul modern Japon mutfağının İstanbul’daki en iyi temsilcilerinden.

İstanbul’un “Altın Saatleri”nin keyfini Akira Back İstanbul’da çıkarın

Executive Chef Sungmo Lee liderliğinde yönetilen Akira Back mutfağı, restaurantın dünyadaki 21 farklı şubesi ile aynı özel tatları menüsünde bulunduruyor. Elon Musk’ın da hayranı olduğu ve dünyada popüler olan “AB Tuna Pizza” gibi farklı ve ayrıcalıklı tatları bulabileceğiniz restaurant muhteşem konumu ve Japon kültürünün modern yansımalarını taşıyan mimari yapısı ile misafirlerine seçkin bir ortam sunuyor. 

İstanbul’un “Altın Saatleri”nin keyfini Akira Back İstanbul’da çıkarın

Haziran sonuna kadar geçerli olacak  “Golden Hours” konseptinde restaurantta 18.00 -20.00 saatleri arasında tüm yemek ile seçili şarap ve kokteyllerde %20 indirim olacak.  

İstanbul’un “Altın Saatleri”nin keyfini Akira Back İstanbul’da çıkarın

DJ ve canlı müzik performansı eşliğinde gün batımının en güzel manzarasını keşfedebileceğiniz Akira Back Istanbul’da yaz ayları boyunca farklı konseptleri takip edebilirsiniz.

İstanbul’un “Altın Saatleri”nin keyfini Akira Back İstanbul’da çıkarın

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