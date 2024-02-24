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İstanbul üç tenorla buluştu

Limak Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Limak Filarmoni Orkestrası, bu yılki geleneksel yeni yıl konserlerinin ilkini İstanbul’da Zorlu PSM’de gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj ile sahne alan Limak Filarmoni Orkestrası izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

İstanbul üç tenorla buluştu

İstanbul dün akşam özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, her yıl düzenlediği geleneksel yeni yıl konserleri kapsamında dün akşam İstanbul'da sahne aldı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşen konserde orkestra, dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj’la birlikte seyircilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. 

İstanbul üç tenorla buluştu

Orkestra, 2 saatten fazla süren konserde, muhteşem performansı ve geniş repertuarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı. Sahneye çıkan üç tenor, sesleriyle salonu büyüleyerek, müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Etkinliği iş, sanat ve medya dünyasından pek çok kişi izledi. 

ÜÇ TENOR İZMİR VE ANKARA’DA 

Limak Filarmoni Orkestrası, 25 Şubat Pazar günü İzmir’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde; 27 Şubat Salı günü Congresium Ankara’da konserler verecek. Ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj’ın sanatseverlerle buluşacağı konserlerin sınırlı sayıdaki biletleri Biletix’te satışta.

 

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