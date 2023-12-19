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İstanbul, Mevlana'nın 750. Yılını büyük coşkuyla karşılayacak  

Türk-İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölümünün 750. yıl dönümünde Bostancı Gösteri Merkezi'nde adeta sanat ve tasavvufun muhteşem buluşması gerçekleşecek.

İstanbul, Mevlana'nın 750. Yılını büyük coşkuyla karşılayacak  

 

20 Aralık’ta şehri coşturacak olan "Vuslat 750" etkinliğinin biletleri hızla tükeniyor. 15 gün önce satışa çıkan ve ilk andan itibaren çok yoğun bir ilgiyle karşılaşan biletlerinin yüzde yüzde 80’i şimdiden tükendi.

İstanbul, Mevlana'nın 750. Yılını büyük coşkuyla karşılayacak  

Etkinlik, Türk sanat ve tasavvuf müziği sanatçısı, oyuncu ve Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan'ın önderliğinde gerçekleşecek. Özhan'ın ve Hakan Aysev'in büyüleyici performansları, Metropolitan Orkestrası'nın eşsiz melodileriyle birleşecek. Ayrıca, Ayasofya Hafızları Topluluğu'nun katılımıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik ve görsel şölen sunulacak. Biletlerin hızla tükenmekte olduğunu belirten yetkililer, bu muhteşem etkinliği kaçırmamak isteyenleri acele etmeleri konusunda uyarıyor.

 

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