İstanbul, Mevlana'nın 750. Yılını büyük coşkuyla karşılayacak  

20 Aralık’ta şehri coşturacak olan "Vuslat 750" etkinliğinin biletleri hızla tükeniyor. 15 gün önce satışa çıkan ve ilk andan itibaren çok yoğun bir ilgiyle karşılaşan biletlerinin yüzde yüzde 80’i şimdiden tükendi.

Etkinlik, Türk sanat ve tasavvuf müziği sanatçısı, oyuncu ve Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan'ın önderliğinde gerçekleşecek. Özhan'ın ve Hakan Aysev'in büyüleyici performansları, Metropolitan Orkestrası'nın eşsiz melodileriyle birleşecek. Ayrıca, Ayasofya Hafızları Topluluğu'nun katılımıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik ve görsel şölen sunulacak. Biletlerin hızla tükenmekte olduğunu belirten yetkililer, bu muhteşem etkinliği kaçırmamak isteyenleri acele etmeleri konusunda uyarıyor.

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