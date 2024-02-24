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İstanbul'da gençlik festivali

İstanbul'da gençlik festivali... İşte detaylar...

İstanbul'da gençlik festivali

İstanbul Volkswagen Arena, 3 Mart tarihinde muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor!

İstanbul'da gençlik festivali
Davetiyeleri passolig platformunda ücretsiz olarak sunulan gençlik festivali müzik ve sanat tutkunlarını unutulmaz bir deneyime davet ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'unda katılacağı etkinlikte sahnede; Sefo, Demet Akalın, Hande Ünsal, Sinan Akçıl, Kolpa, Brianna, Feride Hilal Akın, Ali İnsan, Rabia Tunçbilek gibi ünlü sanatçılar yer alacak.

 

Etkinliğin davetiyesi;

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/en-genc-festival-volkswagen-arena-istanbul-biletleri/6175320

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