İstanbul'da gençlik festivali

İstanbul Volkswagen Arena, 3 Mart tarihinde muhteşem bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor!



Davetiyeleri passolig platformunda ücretsiz olarak sunulan gençlik festivali müzik ve sanat tutkunlarını unutulmaz bir deneyime davet ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'unda katılacağı etkinlikte sahnede; Sefo, Demet Akalın, Hande Ünsal, Sinan Akçıl, Kolpa, Brianna, Feride Hilal Akın, Ali İnsan, Rabia Tunçbilek gibi ünlü sanatçılar yer alacak.

Etkinliğin davetiyesi;

https://www.passo.com.tr/tr/ etkinlik/en-genc-festival- volkswagen-arena-istanbul- biletleri/6175320

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.