İstanbul'da Bosna Sancak Kültür Günleri başlıyor!

Metrohan, Cemal Reşit Rey Konser Salonu ve Pera Müzesi'nde gerçekleşecek konserler, sergiler, film gösterimleri ve söyleşilerle, Bosna-Sancak ve Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendiriyor. Hamdija Kreševljaković Video Arşivi'nden derlenen 'Sjećaš li se Sarajeva - Saraybosna’yı Hatırlıyor musun?' sergisi ve Saraybosna Filarmoni Orkestrası'nın 100. yaş konseri gibi etkinlikler, bu zengin kültürel deneyimi İstanbullularla buluşturuyor. Aynı zamanda, Bosnalı yönetmen Pjer Žalica'nın film gösterimleri ve müzik konserleri, kültürel çeşitliliği ve derinliği yansıtıyor. 2-19 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikler, unutulmaz bir kültürel yolculuk vaat ediyor.

5. Bosna Sancak Kültür Günleri, 2-19 Kasım 2023 tarihleri arasında, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Pera Müzesi ve Metrohan’daki etkinliklerle İstanbullularla buluşmaya hazırlanıyor. Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ve Türkiye Bosna Sancak Derneği iş birliği ile düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Azra Tüzünoğlu’nun yaptığı konser, sergi, konuşma ve film gösterimi gibi etkinlikler, Bosna-Sancak & Türkiye arasındaki kültürel ve sanatsal paylaşımları arttırmayı ve yaşatmayı amaçlıyor.

Bosna Sancak Kültür Günleri, Clarissa Thieme & Hamdija Kreševljaković Arşivi ve Nihad Kreševljaković iş birliğiyle düzenlenen “Sjećaš li se Sarajeva - Saraybosna’yı Hatırlıyor musun?’’ başlıklı serginin, Metrohan’daki açılışı ile başlıyor. 4000 saatlik bu sivil video arşiv, Saraybosna kuşatma altındayken Kreševljaković kardeşler ve Nedim Alikadić öncülüğünde bir grup Saraybosnalı tarafından 1992-1995 yılları arasında el kameraları ile çekilen amatör videoların özel bir koleksiyonundan oluşuyor. “Sjećaš li se Sarajeva - Saraybosna’yı Hatırlıyor musun?’’ bir arşiv forumunu galeri alanına taşıyarak ziyaretçileri Hamdija Kreševljaković Video Arşivi'nin ham malzemesiyle olduğu kadar Thieme’nin ve Nihad Kreševljaković’in sorularıyla da karşılaşmaya davet ediyor. Daha evvel Berlinale, NBK, Haus der Kulturen der Welt ve Savvy Contemporary gibi saygın kurumlarda gösterilen çalışmalar, ilk kez bu sergi kapsamında İstanbullu izleyiciyle buluşuyor. 2 Kasım’da açılacak sergi 31 Aralık 2023’e kadar açık kalacak ve abluka altındaki Saraybosna’yı, içinde yaşanan trajediyi ilk elden tanıkların sivil bir tarih yorumuyla anlatacak.

SARAYBOSNA FİLARMONİ ORKESTRASI 100. YAŞINI İSTANBUL'DA KUTLUYOR



Cumhuriyetimiz gibi Saraybosna Filarmoni Orkestrası da bu yıl 100. yaşını kutluyor. 1923 yılında Avusturya-Macaristan işgali sırasında kurulan orkestra, Bosna Hersek'te, müzik kültürünün temel direklerinden birini oluşturmakta. Toplumsal gelişmelerin kültürel koşulları acımasızca etkilediği bir ortamda, Filarmoni Orkestrası, defalarca tarihinin sayfalarını yeniden yazmaya zorlanmış, 2. Dünya Savaşı ve Saraybosna kuşatması sırasında faaliyetlerine ara vermiştir. Saraybosna Filarmoni Orkestrası, 11 Kasım günü saat 20:00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda “100. Yılların Buluşması” konserinde İstanbullu sanatseverler ile buluşacak. Kendi kuşağının önde gelen Romen şeflerinden biri olan Mihnea Ignat yönetimindeki 78 müzisyenin katılacağı konserde, Dino Rešidbegović, Avdo Smailović, Nikolai Rimsky-Korsakov ve Cemal Reşit Rey bestelerine yer verilecek.

BOSNA SANCAK KÜLTÜR GÜNLERİ: SİNEMA VE MÜZİK DOLU BİR PROGRAM İLE İSTANBUL'U AYDINLATIYOR

Sinema, Bosna Sancak Kültür Günleri’nde önemli bir yer tutuyor. Pera Film iş birliğiyle 4 – 19 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Zamanın İzleri başlıklı programda, Bosnalı ödüllü yönetmen Pjer Žalica’nın imzasını taşıyan beş filmden oluşan bir seçki sunulacak. Programın odak noktasındaki Pjer Žalica, 18 Kasım Cumartesi günü 1 Mayıs İşçi Bayramı filmi gösteriminin ardından sinemaseverlerle buluşacak. Sinema yazarı Alin Taşçıyan ile yönetmenin bu özel söyleşisi, Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Zamanın İzleri başlıklı program kapsamında 10 Kasım Cuma günü, Klinik Psikolog/ Psikoterapist Meral Erten, yönetmenin Savršeni Krug / Kusursuz Çember isimli filmi gösterimi ardından bir film okuması gerçekleştirecek. Pera Film programına paralel olarak, Sevdalinka müziğinin çağdaş yorumcularından müzisyen ve müzikolog Zanin Berbić ve Adis Sirbubalo, 7 Kasım Salı günü 20:00’da Pera Müzesi'nde bir konser verecek.



5. Bosna Sancak Kültür Günleri; Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı ve Türkiye Bosna Sancak Derneği iş birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Medicana Sağlık Grubu, Polin Waterparks, West İstanbul Marina ana sponsorluğu, Pera Müzesi, CRR, Metrohan ev sahipliği ve İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı & İBB Kültür Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, 2-19 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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