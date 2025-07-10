 İstanbul'a sevgilisi China Suarez ile gelen Mauro Icardi'den çarpıcı sözler!

Galatasaray'ın yeni sezon kamp çalışmasına katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, İstanbul'a sevgilisi China Suarez ile geldi.

Icardi, Instagram'dan sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı.

Futbolcu, "Ayrılmamız için dua ediyorlar. Geleceğimizi birlikte planlıyoruz" diye yazdı.

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