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İstanbul'a sevgilisi China Suarez ile gelen Mauro Icardi'den çarpıcı sözler!

İstanbul'a sevgilisi China Suarez ile gelen Mauro Icardi'den çarpıcı sözler! İşte detaylar...

İstanbul'a sevgilisi China Suarez ile gelen Mauro Icardi'den çarpıcı sözler!

Galatasaray'ın yeni sezon kamp çalışmasına katılan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, İstanbul'a sevgilisi China Suarez ile geldi.

 İstanbul'a sevgilisi China Suarez ile gelen Mauro Icardi'den çarpıcı sözler!

Icardi, Instagram'dan sevgilisiyle fotoğraflarını paylaştı.

 İstanbul'a sevgilisi China Suarez ile gelen Mauro Icardi'den çarpıcı sözler!

Futbolcu, "Ayrılmamız için dua ediyorlar. Geleceğimizi birlikte planlıyoruz" diye yazdı.

İstanbul'a sevgilisi China Suarez ile gelen Mauro Icardi'den çarpıcı sözler!

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