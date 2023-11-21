İstanbul’a okul açacak  

Eski Türkiye güzeli ve oyuncu Deniz Özde Sürmeli önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. 2018 boşandığı İngiliz eşinden olan kızı Sade Angelina ile alışveriş turuna çıkan Sürmeli’nin köpeklerini özel arabasında gezirdirmeleri dikkat çekti. 8 yıldır Ankara’da bir ana okulu sahibi olan Deniz Özde Sürmeli, “İstanbul’a doyamıyorum. Kızın okulunu da buraya alacağım temelli döneceğim artık” dedi.

Yeni bir İş görüşmesi için geldiğini söyleyen Sürmeli, “Teklifleri değerlendiriyorum. Dizi projesi istiyorum ama sadece çocuk projesi istiyorum. Çocuk dizisi yok biliyorsunuz. Ben çocuk dizilerinin içersinde tatlı tatlı roller oynamak istiyorum. O dizilerin içerisindeki kötü karakterlerden olmaktansa iyi karakterler tercihim… O yüzden çocuk dizisinde oynamak istiyorum. Son sekiz yıldır sadece çocuklar için çalışıyorum. O yüzden çocuk projelerinde olmak istiyorum. Biliyorsunuz bir okulum var. Çok da güzel gidiyor. Buraya dönersen burada da bir okul açmak istiyorum. Güzel projelerim var gerçekleştireceğim” dedi.









Özel hayatında birisi olup olmadığı merak edilen Sürmeli, ” Hayatımda uzun süredir uzun yıllardır kimse yok. Sadece Sade Angelina var. Ama olmasını istiyorum artık “ dedi…

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