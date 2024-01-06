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İstanbul’a geliyorlar

Son zamanlarda yaptığı single’larla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Madlena, yılbaşı gecesi Gürcistan’da konser verdi.

İstanbul’a geliyorlar

Son zamanlarda yaptığı single’larla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Madlena, yılbaşı gecesi Gürcistan’da konser verdi.

İstanbul’a geliyorlar

Konserde ünlü şarkıcıya Diana King da eşlik etti. İki yıldız isim, sahne performanslarıyla kendilerini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı. İkili, şubat ayında ise İstanbul’da büyük bir konser verecek.

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